إطلاق جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت دائرة الثقافة في الشارقة جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، وقال عبدالله بن محمد العويس رئيس الدائرة: «إن الجائزة جاءت وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من منطلق رعاية ودعم سموه للنقاد العرب والمهتمين بالدراسات الموجهة نحو التجربة الشعرية العربية، حيث إن النقد يعتمدُ على النقاش العميق للأساليب الأدبيّة وأهدافها، إضافة إلى أنه أحد الفنون الأدبيّة التي يرتبط فيها ذوق الناقد وفكره في محاولة للكشف عن جوانب النص الأدبي واستجلاء مكوناته».

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وأضاف: المشاركة في الجائزة مفتوحة للنقاد العرب وفق شروط أبرزها: أن يكون البحث المقدم مخطوطاً معداً للنشر ولم يسبق نشره أو طبعه ورقياً أو إلكترونياً، أو فوزه في جائزة مشابهة، وألا يقدم في ذات الوقت لجائزة أو مسابقة أخرى، وأن يكون عملاً أصلياً مخصصاً للجائزة، ولا يجوز للباحث المشاركة بأكثر من بحث، وأن يلتزم البحث المعايير العلمية وأن يكون مستوفياً شروطها مع توضيح الهوامش والمصادر والمراجع في البحث، ولا تلتزم الدائرة بإعادة النصوص سواء فازت أم لم تفز، ويتم الإعلان عن الفائزين وتوزع الجوائز أثناء مهرجان الشارقة للشعر العربي في يناير من كل عام، وتتكفل دائرة الثقافة في الشارقة بطباعة الأعمال الفائزة وتحتفظ بحقوق الطبعة الأولى من هذه الأعمال.

وتعهد أمانة الجائزة إلى لجنة من المختصين بإجراء فرز أولي للبحوث المشاركة لاختيار الأعمال الجديرة بالتنافس، والتي تحال بعد الفرز إلى ثلاثة محكمين، على أن يكونوا نقاداً وأكاديميين يشهد لهم بالكفاءة العلمية، لاختيار البحوث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، على أن يقوموا بتقديم تقرير نهائي متفقٍ عليه متضمن مسوّغات الاختيار، وتبلغ قيمة الجائزة للفائز الأول 100 ألف درهم، أما الفائز الثاني فيحصل على 75 ألف درهم، والفائز الثالث على 50 ألف درهم.

هذا وستعمل الدائرة على تعميم الجائزة على الجامعات والأكاديميين المتخصصين بالنقد في البلدان العربية، إضافة إلى الندوات التعريفية التي ستنظمها بيوت الشعر في الوطن العربي، وذلك لإتاحة الفرصة لأوسع مشاركة عربية، ولإثراء هذا الحقل الإبداعي، ولتوفير مراجع للباحثين من خلال رفد المكتبة العربية بإصدارات نقدية تخصصية.