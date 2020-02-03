إعلان الفائزين بجوائز البابطين للشعر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عن أسماء الفائزين بجوائز دورتها السابعة عشرة للإبداع الشعري. لفئتي المخضرمين والشباب. حيث تتوزع فروع الجائزة بين أفضل ديوان وأفضل قصيدة وأفضل عمل نقدي في مجال الشعر إلى جانب الجائزة التكريمية.

وفاز بالمركز الأول في أفضل ديوان شعري مناصفة وقيمتها عشرون ألف دولار، كل من الشاعر عبدالعزيز الهمامي من تونس عن ديوان «هديل الغيمة»، والشاعر عبدالله الشوربجي من مصر عن ديوانه «العاشقان». وفاز في أفضل قصيدة مناصفة وقيمتها عشرة آلاف دولار، كل من الشاعرة كوثر الزين من تونس عن قصيدة بعنوان «شطحات» والشاعرة نجود القاضي من اليمن عن قصيدتها «غدٌ خارج النص». وفي مجال نقد الشعر فاز مناصفة كل من الناقد الدكتور يوسف وغليسي من الجزائر عن كتابه «التحليل الموضوعي والخطاب الشعري»، والناقد الدكتور أحمد الزعبي من الأردن عن كتابه «تجليات الشعر المعاصر» وقيمتها أربعون ألف دولار.

بينما حصل الشاعر مصطفى عكرمة من سوريا على الجائزة التكريمية لهذه الدورة، وقيمتها خمسون ألف دولار، وهي جائزة لا تخضع للتحكيم بل لاختيار رئيس المؤسسة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين.

أما عن فئة الشباب، فقد فازت بجائزة أفضل ديوان الشاعرة إباء الخطيب من سوريا عن ديوانها «بأي جرح ألمسك»، وقيمتها عشرة آلاف دولار، وفي مجال أفضل قصيدة فاز الشاعر علي حسن إبراهيم سلمان من البحرين عن قصيدته «كما النّبيون والتجلي الحر»، وقيمتها خمسة آلاف دولار.