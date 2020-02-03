إقلاع أول طائرة تابعة للأمم المتحدة تقل مرضى يمنيين من صنعاء

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صنعاء: أقلعت الإثنين طائرة تابعة للأمم المتحدة من مطار صنعاء تقل مرضى يمنيين لتلقي العلاج في الخارج، في أول رحلة في إطار جسر جوي لإجلاء مرضى يمنيين من العاصمة، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.

وصعد سبعة مرضى مع من يرافقهم على متن الطائرة التي أقلعت من المطار الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين بعد الظهر متوجّهة إلى العاصمة الأردنية عمان، بينهم أطفال يعانون من فشل كلوي.