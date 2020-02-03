دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 4 تطبيقات تساعدك على تعديل صورك عبر هاتفك الذكي

مع التحديثات التي تضيفها شركات الهواتف المحمولة لهواتفها خاصة هذه التحديثات التي تشمل الكاميرا وجودة التصوير أصبح وجود تطبيقات لتعديل الصور عبر الهاتف ذاته ضرورة بدلًا من استعمال برامج أخرى على أجهزة مكتبية أو أخرى محمولة.

بالصور: 5 طرق شيقة لاستخدام الكاميرا الجانبية في Note EdgeGalaxy alqiyady 1 بالصور: 5 طرق شيقة لاستخدام الكاميرا الجانبية في Note EdgeGalaxy

شاهد أيضاً: بالصور: 5 طرق شيقة لاستخدام الكاميرا الجانبية في Note EdgeGalaxy

ويأتي من ضمن هذه التطبيقات التي تتوافر عبر الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل IOS أي أو أس أو Android أندرويد:

تطبيق Adobe Photoshop Fix

برنامج فوتوشوب هو الأقوى بخصوص تعديل الصور لذا كان من الطبيعي أن يتواجد تطبيقًا له بالهواتف؛ حيث يساعدك على إزالة الشوائب من الصور بخلاف إمكانية تعديل التباين contrast، والتعرض exposure، وموازنة اللون الأبيض وميزة Desaturase لإزالة كل الألوان أو لإنشاء مزيج من اللون الأبيض والأسود.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي هواتف أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

طريقة سهلة لمعرفة من احتفظ بصورك على إنستغرام alqiyady 1 طريقة سهلة لمعرفة من احتفظ بصورك على إنستغرام

شاهد أيضاً: طريقة سهلة لمعرفة من احتفظ بصورك على إنستغرام

على غرار نوكيا 3310..هواتف قديمة نتمنى عودتها للحياة!

تطبيق EyeEm

يُتيح تطبيق EyeEm، تعديل الصور وعرضها ومشاركتها وبيعها إذا أردت وكل ذلك في مكان واحد، كما يضم العديد من الأدوات والفلاتر والأنماط المجانية لتعديل الصور وكلها مجانية بخلاف كونه مجتمعًا للمصورين الذين يقدمون لك المشورة والنصائح لاحتراف المجال.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي هواتف أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

تطبيق Snapseed

يُعد Snapseed الذي يتم تطوير بواسطة شركة جوجل من أكثر التطبيقات انتشارًا؛ حيث يضم 29 أداة وفلترًا بما فيها الفرشاة وأدوات توازن اللون الأبيض، كما يدعم يضم ميزة Insights التي تتيح لك الاطلاع على نصائح وحيل حول التطبيق والتصوير بشكل عام بخلاف العديد من أدوات التعديل التي تتيح لك قص الصور ودمجها وتدويرها وإضافة النصوص والأنماط المختلفة.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي هواتف أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

فيديو:شاب يلتقط alqiyady 1 فيديو:شاب يلتقط

Advertisements

شاهد أيضاً: فيديو:شاب يلتقط "سيلفي" على مدار 20 سنة..شاهد التغييرات التي طرأت عليه

6 أضرار تتسبب بها الهواتف الذكية... ضعف الخصوبة من بينها!

Dailymotion

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان

تطبيق Pixelmator

يتوافر تطبيق Pixelmator للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل آي أو إس IOS؛ حيث يضم أكثر من 100 فرشاة تصميم فني والعديد من تقنيات الرسم بخلاف أدوات التعديل التي تتيح لك قص الصور ودمجها وتدويرها وإضافة النصوص والأنماط المختلفة وإمكانية فتح الصور وحفظها بجميع الصيغ PSD و JPEG و PNG والعديد من التنسيقات الشائعة الأخرى.المزيد:

بالصور الزاوية اليسرى من الوجه مثالية عند التصوير

تطبيق تصوير جديد لهواتف آيفون يستنسخك لتبدو كمن يخاطب نفسه!

شاهد: الموضة والتكنولوجيا تجتمعان في سترة جديدة لتصوير الفيديوهات

تطبيق جديد لترجمة أي نص بعد تصويره بكاميرا الهاتف

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي