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هذه الهواتف حصلت على نظام Android 10 Go أندرويد 10.. هل تحمل إحداها؟

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دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذه الهواتف حصلت على نظام Android 10 Go أندرويد 10.. هل تحمل إحداها؟

أطلقت شركة جوجل الأمريكية في الربع الأخير من العام الماضي 2019 نظام تشغيل أندرويد 10 Android 10 Go للهواتف المحمولة ولكنه حتى الآن لم يصل لكل الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

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بعض الشركات المُصنعة للهواتف لم توفر التحديث الذي شمل ترقيات مهمة لنظام التشغيل، لذا نستعرض في التقرير التالي الهواتف التي حصلت على نظام Android 10 Go أندرويد 10: 

بطبيعة الحال وصل في البداية لهواتف جوجل بكسل وهي:

Pixel XL

 Pixel 2

Pixel 2XL

Pixel 3

Pixel 3XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

 Pixel 4

 Pixel 4 XL 

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 وشملت هواتف سامسونج التي تعمل بنظام Android 10 Go أندرويد 10 كلاً من. 

Galaxy S10

Galaxy S10 Plus

 Galaxy S10E

Note 10

 Note 10 Plus

 Galaxy Note 9

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وجاءت هواتف هواوي التي تعمل بنظام Android 10 Go أندرويد 10 كالتالي:

سلسلة  Huawei P30.

سلسلة Huawei Mate 20.

سلسلة Huawei Mate 10.

بينما تعمل الهواتف الجاري بنسخة تجريبية من نظام Android 10 Go أندرويد 10

Honor 10

Honor V10

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Honor 9

Honor 9X/9X Pro

Honor 8X

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وتشمل هواتف موتورولا التي تعمل بنظام Android 10 Go أندرويد 10 كلًا من:

Moto G7 Plus

Motorola One Power

Motorola One Vision

Motorola One Action

بينما تعمل الهواتف التالية بنسخ تجريبية:

Moto G7

Moto G7 Power

Moto G7 Play

Moto Z4

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto E6

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وتحمل كذلك عدد من هواتف نوكيا بنظام Android 10 Go أندرويد 10 وهي

Nokia 6.1

Nokia 6.1 Plus

Nokia 7 Plus

Nokia 7.1

Nokia 8.1

Nokia 9 PureViewالمزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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