دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذه الهواتف حصلت على نظام Android 10 Go أندرويد 10.. هل تحمل إحداها؟ أطلقت شركة جوجل الأمريكية في الربع الأخير من العام الماضي 2019 نظام تشغيل أندرويد 10 Android 10 Go للهواتف المحمولة ولكنه حتى الآن لم يصل لكل الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد. فيديو: هواتف المستقبل ستتعرق لتخفض حرارتها alqiyady 1 فيديو: هواتف المستقبل ستتعرق لتخفض حرارتها شاهد أيضاً: فيديو: هواتف المستقبل ستتعرق لتخفض حرارتها بعض الشركات المُصنعة للهواتف لم توفر التحديث الذي شمل ترقيات مهمة لنظام التشغيل، لذا نستعرض في التقرير التالي الهواتف التي حصلت على نظام Android 10 Go أندرويد 10: بطبيعة الحال وصل في البداية لهواتف جوجل بكسل وهي: Pixel XL Pixel 2 Pixel 2XL Pixel 3 Pixel 3XL Pixel 3a Pixel 3a XL Pixel 4 Pixel 4 XL فيديو فتح صندوق Nokia C1: هاتف اقتصادي جديد من نوكيا alqiyady 1 فيديو فتح صندوق Nokia C1: هاتف اقتصادي جديد من نوكيا شاهد أيضاً: فيديو فتح صندوق Nokia C1: هاتف اقتصادي جديد من نوكيا وشملت هواتف سامسونج التي تعمل بنظام Android 10 Go أندرويد 10 كلاً من. Galaxy S10 Galaxy S10 Plus Galaxy S10E Note 10 Note 10 Plus Galaxy Note 9 هاتف جديد قابل للطي من سامسونج بسعر خيالي alqiyady 1 هاتف جديد قابل للطي من سامسونج بسعر خيالي شاهد أيضاً: هاتف جديد قابل للطي من سامسونج بسعر خيالي وجاءت هواتف هواوي التي تعمل بنظام Android 10 Go أندرويد 10 كالتالي: سلسلة Huawei P30. سلسلة Huawei Mate 20. سلسلة Huawei Mate 10. بينما تعمل الهواتف الجاري بنسخة تجريبية من نظام Android 10 Go أندرويد 10 Honor 10 Honor V10 Advertisements Honor 9 Honor 9X/9X Pro Honor 8X وان بلاس تُجهز لمفاجأة جديدة في 2020 alqiyady 1 وان بلاس تُجهز لمفاجأة جديدة في 2020 شاهد أيضاً: وان بلاس تُجهز لمفاجأة جديدة في 2020 وتشمل هواتف موتورولا التي تعمل بنظام Android 10 Go أندرويد 10 كلًا من: Moto G7 Plus Motorola One Power Motorola One Vision Motorola One Action بينما تعمل الهواتف التالية بنسخ تجريبية: Moto G7 Moto G7 Power Moto G7 Play Moto Z4 Moto Z3 Moto Z3 Play Moto E6 أوبو تطلق هاتفي Reno 3 وReno 3 Pro بتقنية 5G alqiyady 1 أوبو تطلق هاتفي Reno 3 وReno 3 Pro بتقنية 5G شاهد أيضاً: أوبو تطلق هاتفي Reno 3 وReno 3 Pro بتقنية 5G وتحمل كذلك عدد من هواتف نوكيا بنظام Android 10 Go أندرويد 10 وهي Nokia 6.1 Nokia 6.1 Plus Nokia 7 Plus Nokia 7.1 Nokia 8.1 Nokia 9 PureViewالمزيد: Gmail يُضيف الوضع المظلم لمستخدمي Android 10 نوكيا 8.1 أول هاتف للشركة يعمل بنظام Android 10 مطور مصري يطلق تطبيقاً لقفل هواتف أندرويد بطريقة غريبة طريقة تحويل الهواتف أو الحواسب اللوحية إلى ماوس ولوحة مفاتيح لحواسب ويندوز وماك تم نشر هذا المقال على موقع القيادي

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