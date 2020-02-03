دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع MediaTek تعلن رقاقة معالج Helio G80 بتقنية الألعاب HyperEngine ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة MediaTek رسمياً عن رقاقة Helio G80 الجديدة، التي تنطلق بتقنية مخصصة للألعاب HyperEngine، والتي تأتي بتحسينات عن رقاقة G70 التي كشف عنها الشهر الماضي.

تستهدف MediaTek برقاقة Helio G80 الجديدة سوق الهواتف المتوسطة أو المخصصة للألعاب من خلال تقنية HyperEngine التي تدعم تجربة أفضل في الألعاب.

وتضم رقاقة Helio G80 اثنان من أنوية ARM Cortex-A75 بسرعة 1.8GHz، مع 6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.7GHz، مع كرت شاشة Arm Mali — G52 2EEMC2 بسرعة تصل إلى 950MHz، أيضاً ترتكز الرقاقة على دقة تصنيع 12 نانومتر بعملية تصنيع TSMC FinFET.

وتجلب تقنية الألعاب HyperEngine مجموعة من المميزات في رقاقة معالج Helio G80 من بينها:

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يمكن للتقنية أن تدعم زيادة سريعة الألعاب بآداء ذكي.

تدعم التنبؤ المسبق بالإتصال بشبكات Wi-Fi أو LTE بآداء سريع يصل إلى مللي ثانية فقط لدعم إستمرار تجربة الألعاب.

تدعم إستجابة سريعة في إتصال الهواتف الذكية بالشبكات الخلوية.

يمكن أن تدعم تأجيل إستقبال المكالمات أثناء الألعاب لتجربة ألعاب ثابتة دون أي إنقطاع.

محرك يعمل على ضبط موارد الهاتف لدعم تجربة أطول في الألعاب وبآداء أفضل.

إدارة ديناميكية وذكية في وحدة المعالجة المركزية والذاكرة.

آداء أفضل وإنسيبابي في الألعاب الثقيلة لدعم المستخدم بتجربة أفضل في المشاهد التي تحتاج وقت للتحميل.

ومن المقرر أن تدعم رقاقة معالج Helio G80 كاميرة مزدوجة مع اثنان من المستشعرات بدقة 16 ميجا بيكسل، و مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل.

كما تدعم رقاقة Helio G80 شاشة بدقة 2520 في 1080 بيكسل أو جودة Full HD بلس عند 60Hz، وتدعم البلوتوث Wi-Fi 5، وWi-Fi 5 كما تدعم GPS وFM radio، ومن المتوقع أن تظهر الرقاقة في الإصدارات الأولى من الهواتف الذكية المتوسطة لاحقاً هذا الشهر.

المصدر

هذا الموضوع MediaTek تعلن رقاقة معالج Helio G80 بتقنية الألعاب HyperEngine ظهر على التقنية بلا حدود.