مصرية ترفض العودة من الصين

دبي - بواسطة محمد فارس ماهي التحديات التي تواجه رئيس الوزراء العراقي المكلّف؟ يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي تحديات كبيرة. ولكن قبل هذه التحديات، عليه اجتيازَ المهل الدستوريّة لتشكيلِ الحكومةِ، بنجاح. سكاي نيوز عربية

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