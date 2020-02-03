شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: نتائج فحوصات الطلاب العائدين من الصين سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الصحة السعودية، أن نتائج الفحوصات المختبرية الأولى للطلاب السعوديين العشرة العائدين من الصين جاءت سلبية، ما يعني أنهم غير مصابين بفيروس كورونا، وأوضحت الوزارة - فى تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أوردتها قناة (العربية الحدث) اليوم الاثنين، أن طاقمَا طبيَا مختصَا استقبل الطلاب وقام بالكشف عليهم وتم إبقائهم تحت الحجر الصحي احترازيًا، مؤكدًا عدم وجود أي أعراض للإصابة بفيروس (كورونا) لديهم وسلامتهم تمامًا.

وعلى صعيد متصل، ثمن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، جهود السلطات الصينية في إجلاء الطلاب العشرة من "ووهان". وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد جدد منذ أيام عدم تسجيل أية حالة إيجابية للإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في المملكة. يُذكر أن طائرة سعودية كانت قد وصلت، أمس الأحد، إلى العاصمة "الرياض" وعلى متنها 10 طلاب تم إجلائهم من "ووهان" الصينية، معقل فيروس (كورونا)، وذلك بعد أن أعلنت الخطوط الجوية السعودية تعليق الرحلات إلى مدينة (جوانزو) الصينية. وأفادت وزارة الصحة السعودية أنها ستقوم بكافة الإجراءات الطبية الاحترازية للطلاب خلال مكوثهم في مقر الحجر الطبي، وستتم ملاحظتهم بشكل دقيق من 15 إلى 20 يوماً تقريباً، وهي المدة التي يحتضنها الفيروس داخل الجسم البشري، حتى التأكد من سلامتهم، وفق موقع "العربية نت". Advertisements

‏ومن جانبه نشر وزير الصحة، توفيق الربيعة، على تويتر، الأحد، إنه "بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد وحرصاً منهم على صحة المواطنين، استقبل الفريق الطبي الطلاب السعوديين الذين وصلوا إلى الرياض قادمين من ووهان- الصين حيث سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعزلهم لمدة أسبوعين وعمل الفحوصات لهم"، متمنياً لهم الصحة والعافية.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، تسجيل 361 وفاة و17238 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بوجود 2829 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد و57 حالة وفاة جديدة يوم الأحد من 31 منطقة على مستوى المقاطعات.

وأضافت اللجنة أنه من بين حالات الوفاة، هناك 56 حالة في مقاطعة هوبي بوسط الصين وحالة واحدة في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أن 5173 حالة جديدة مشتبها بها تم تسجيلها أمس الأحد.

وأوضحت اللجنة أن 2296 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما خرج 475 شخصا من المستشفى بعد شفائهم، لافتة إلى أنه تم تعقب 189583 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 10055 شخصا خرجوا من دائرة المراقبة الطبية يوم الأحد، فيما يظل الباقون تحت المراقبة الطبية.