الجيش السورى يكتشف مقرا تحت الأرض للإرهابيين على مساحة كيلو متر مربع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت وحدات من الجيش السورى مقرا محصنا تحت الأرض للإرهابيين بمدينة النعمان تصل مساحته لنحو كيلو متر مربع، مجهز بشبكات أنفاق وتهوية كان يستخدم لإدارة العمليات الإرهابية. وقال مصدر ميدانى لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الإثنين، إن المقر يمتد على مستويين فى باطن الأرض، الأول مخصص لقيادات الإرهابيين محفور بشكل هندسى ومدعم بالخرسانة الأسمنتية شديدة التحصين يتكون من عدة غرف متصلة بسراديب، كما يتكون المستوى الثانى من 9 غرف مع شبكات معقدة من السراديب التى تصل بين الغرف مع شبكة تهوية".

وأوضح المصدر أن المقر استخدمه الإرهابيون للإقامة وخصصوا جزءا منه لسجون ومراكز لتعذيب المدنيين المختطفين الذين يعارضون وجودهم في المنطقة، مبينا أن الإرهابيين استخدموا نظام تهوية عبر شبكات من الأنابيب تغذي كامل غرف الطبقة الثانية، فضلا عن نظام التدعيم الخرساني، كما أن أجزاء إضافية من المقر كانت قيد التوسيع.

كما ضبطت وحدات من الجيش في بلدة خان السبل المحررة مشفى ومركزا ميدانيا لعلاج مصابي التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى عدد من الخنادق التي كان يستخدمها الإرهابيون في عمليات التحصن والاحتماء من ضربات الجيش السوري.

وحررت وحدات الجيش السوري، الأيام القليلة الماضية، مدينة معرة النعمان وعددا من القرى والبلدات المحيطة بها بريف إدلب، وعثرت خلال عمليات تمشيط تلك المناطق والبلدات على مقرات محصنة تحت الأرض للتنظيمات الإرهابية وشبكات أنفاق ومدافع وذخائر.

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