شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 4 إرهابيين وضبط 3 أوكار لداعش بصلاح الدين شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت القوات الأمنية العراقية اليوم الاثنين 4 إرهابيين، وضبطت 3 أوكارا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وذكرت قيادة عمليات صلاح الدين - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن "عناصر قسم استخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين ألقت القبض على أربعة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشارت إلى أن "قوة أخرى عثرت على ثلاثة أوكار تابعة لـ"داعش" الإرهابى، فى قرية "أبو فسيلة" وتم تدميرها بالكامل".

وفى السياق نفسه، أعلن التحالف الدولى لمواجهة تنظيم داعش اليوم الاثنين، استمرار العمل ضد تهديد داعش فى جميع أنحاء العالم بناءً على طلب أو موافقة مسبقة من البلد أو الدولة التى يوجد فيها فرع أو شبكة للتنظيم، محذرين من عودة ظهوره في العراق وسوريا، وقال التحالف الدولي- في بيان صادر عن المديرين السياسيين للتحالف ، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إنه بدعوة من وزير الخارجية الدنماركي جيب كوفود، اجتمع اليوم في كوبنهاجن المدراء السياسيون للمجموعة المصغرة في التحالف الدولي لهزيمة داعش ، للتأكيد مجدداً على عزمنا المشترك على مواصلة القتال في العراق وسوريا ضد داعش، مؤكدا على تهيئة الظروف لتحقيق نصر دائم ضد الجماعة الإرهابية من خلال جهد دائم ومتعدد الجوانب".