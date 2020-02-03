ليبيا.. ميليشيات حفتر تقصف حيا سكنيا جنوبي طرابلس

طرابلس/ الخليج 365

قصفت الميليشيات التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الاثنين، أحد الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن "قذائف عشوائية أطلقتها فجر اليوم ميليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر، على حي أبوسليم المكتظ بالسكان" في طرابلس.



وأرفق المركز البيان بصور تظهر حجم الدمار الذي لحق بمباني الحي.

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والجمعة، وصف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، خلال كلمة بمجلس الأمن الدولي، اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بأنه "حبر على ورق "، لافتا إلى تسجيل أكثر من 110 خروقات للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها.

يأتي ذلك وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.