وزير الدفاع التركي يتوجه إلى الحدود السورية

أنقرة/ الخليج 365

توجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الاثنين، برفقة قادة الجيش، إلى الحدود السورية.

الزيارة تأتي عقب استشهاد 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين في قصف مدفعي للنظام السوري على إدلب.

وبحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365، فإن أكار كان ضمن وفد الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أوكرانيا، وأنه ألغى مرافقة الرئيس وعاد إلى أنقرة لتقييم التطورات الحاصلة في إدلب.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 4 جنود أتراك، وإصابة 9 آخرين، جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في محافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، الإثنين، أن القوات التركية ردت فورا على مصادر النيران.

وأضاف البيان، أن النظام السوري أطلق النار على القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، على الرغم من أن مواقعها كانت منسقة مسبقًا.

وأشار البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد المصابين، حرجة، مؤكدا متابعة التطورات في إدلب عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.