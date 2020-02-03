رئيس العراق يؤكد أهمية مساهمة بلجيكا في إعادة الإعمار

أكد رئيس العراقي برهم صالح، الاثنين، أهمية مساهمة بلجيكا في إعادة إعمار المدن المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي.
جاء ذلك لدى استقباله وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفن، في قصر السلام الرئاسي بالعاصمة بغداد.
ونقل بيان صادر عن الرئاسة العراقية، عن صالح تأكيده على حرص العراق على إقامة علاقات متميزة ومتطورة مع مختلف دول العالم، وفق لمصالحه الوطنية العليا، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما أشار برهم إلى أهمية مساهمة بلجيكا في إعادة إعمار المدن المحررة.
ووفق المصدر نفسه، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مناقشة التطورات والأوضاع الإقليمية والدولية.
وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش"، باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.
لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.
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