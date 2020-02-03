وزير خارجية العراق يحذر من "حرب مدمرة" في المنطقة

بغداد/ عامر الحساني/ الخليج 365وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم حذر بمؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي فيليب غوفن في بغداد:

- حذر أيضا من تداعيات "خطيرة" لهذه الحرب على العالم حال تفاقم التوتر بين واشنطن وإيران

- أكد على أهمية احترام سيادة العراق



حذر وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الاثنين، من اندلاع حرب "مدمرة" بالمنطقة، في حال تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدا أهمية احترام سيادة العراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الحكيم مع نظيره البلجيكي فيليب غوفن، الذي وصل العاصمة العراقية بغداد صباح الاثنين في زيارة رسمية.

وقال الحكيم: "تناولنا القضايا الثنائية بين البلدين، وتحدثنا عن المقاتلين الأجانب وعودتهم إلى بلدانهم، وركزنا على النساء والأطفال".

وأضاف أنه ناقش مع نظيره البلجيكي العلاقات الثنائية وأوضاع الجالية العراقية في بلجيكا.

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وتابع الحكيم: "تحدثنا عن الجهود الرامية لتخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران، وتجنيب المنطقة حربا مدمرة تداعياتها خطيرة على العالم".

وأشار الحكيم إلى أن "العراق يدعم الجهود في تخفيف حدة التوتر بين طهران وواشنطن".

من جهته، أكد غوفن بالمؤتمر نفسه، دعم بلاده للعراق، مشددا على أن "استقرار هذا البلد مهم بالنسبة لنا".

وفي وقت سابق الاثنين، وصل غوفن بغداد، في زيارة رسمية.

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