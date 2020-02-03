رفضًا لدخول باخرة صينية.. لبنانيون يحتجون أمام مرفأ طرابلس

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365



نفذ عشرات الناشطين اللبنانيين، الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مرفأ مدينة طرابلس شمالي البلاد، رفضًا لدخول باخرة صينية حرم المرفأ، خشية أن تحمل معها فيروس "كورونا الجديد".



وبحسب مراسلة الخليج 365، أكّد الناشطون نيّتهم التصعيد في حال سُمح للباخرة الصينية بالدخول إلى مرفأ طرابلس.



وخلال الوقفة، شدّد الناشطون على "عدم ثقتهم بالحكومة التي يترأسها حسان دياب والقرارات التي تصدر عنها".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أكد مسؤول بالمرفأ، أن الباخرة لا تزال تفرغ حمولتها في مرافىء دولة مصر، وستصل إلى مرفا طرابلس الأربعاء المقبل.

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وقال المسؤول مفضلا عدم نشر هويته، إن "الباخرة غادرت الصين في 15 (يناير) كانون الثاني (الماضي)، وخضعت لفحص دقيق من فريق طبي متخصص تابع لمؤسسة دولية".

وأضاف أن "الباخرة خضعت لفحص آخر في مصر، وهي تفرغ حمولتها هناك".

والسبت، أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان، بيانا تلقت الخليج 365 نسخة منه، أوعزت فيه لـ"إدارة مرفأي بيروت وطرابلس بالامتناع عن إستقبال الباخرة الصينية القادمة إلى لبنان، لحين صدور تأكيد من الجهات المختصة ذات الصلاحية، وخصوصا وزارة الصحة العامة بالسماح باستقبالها".

وكشفت بكين، للمرة الأولى، عن فيروس "كورونا الجديد" في 12 ديسمبر/ كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، لينتشر بسرعة، حيث ارتفع عدد الضحايا بنهاية الأحد إلى 361 حالة وفاة و17 ألفا و205 إصابات مؤكدة، وفق إحصاءات رسمية.وتسبب ظهور الفيروس بحالة من الرعب سادت العالم أجمع، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفيروس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.