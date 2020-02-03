الإمارات.. كشف حقل غاز جديد باحتياطيات 80 تريليون قدم3

محمد إبراهيم / الخليج 365



أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين "سيح السديرة" بأبوظبي و"جبل علي" بدبي، بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 ترليون قدم مكعب.



وقالت بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" (حكومية) في بيان، إن الكشف الجديد يساعد في الوصول للاكتفاء الذاتي للبلاد من إمدادات الغاز الطبيعي.



ووقعت "أدنوك" اتفاقية مع هيئة دبي للتجهيزات الحكومية (دوساب)، تهدف إلى تطوير حقل الواقع بالمنطقة بين الإمارتين، حسب البيان.



وتابع البيان: "يعد الكشف، أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في الإمارات، وستتولى أدنوك أعمال التطوير والإنتاج بالحقل".

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