عباس يجدد رفض صفقة القرن الأمريكية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



جدّد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الإثنين، رفضه لصفقة القرن الأمريكية، المزعومة.

وقال "عباس" في كلمة خلال ترأسه الاجتماع الحكومي الأسبوعي، في رام الله " نرفض الخطة الأمريكية، وسنرفضها في خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي".

وأضاف "لا يوجد بصفقة القرن أي شيء إيجابي، نرفضها بشكل قطعي، ولا نوافق على ضم أراضي من إسرائيل (بلدات فلسطينية)، هم أهلنا لكن لن نقبلهم عنا ليبقوا هناك (في إسرائيل)".

وقال "لسنا عدميين ونقول ماذا نريد، وعلى العالم أن يفهم ويجب أن يفهم لماذا نرفض (الخطة الأمريكية) لأنها ألغت الشرعية الدولية".

وطالب الرئيس الفلسطيني، برعاية دولية للمفاوضات مع إسرائيل، مضيفا "لن نقبل برعاية الولايات المتحدة، وحدها لأية مفاوضات".

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن السلطة قطعت علاقاتها مع إسرائيل، وقال "قررنا قطع العلاقات مع إسرائيل وقطعناها، لكن مستمرون في العمل من أجل حماية شعبنا".

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وتابع "مستمرون في موقفنا تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل في حال استمرارهما بما تقومان به".

وقال "نحن نطالب بـ22 بالمائة من أراضي فلسطين التاريخية، صفقة القرن تعطينا 11 بالمائة من الأراضي فقط، دون سيادة أمنية".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن "العرب وقفوا وقفة رجل واحد ضد صفقة القرن، وقد تبنى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية مشروع فلسطين المقدم دون أي تعديل".

والسبت، قرر وزراء الخارجية العرب، رفض "صفقة القرن" الأمريكية الإسرائيلية المزعومة، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 كبديل لها، محذرين من احتمال تنفيذ إسرائيل لهذه الصفقة بـ"القوة".

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة، التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.