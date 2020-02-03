مقتل 7 مدنيين في قصف للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

قتل 7 مدنيين في قصف لطيران النظام السوري على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفاد "مرصد تعقب حركة الطيران" التابع للمعارضة السورية، في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن طائرة حربية تابعة للنظام استهدف سيارة مدنية، في منطقة رحال بريف حلب الغربي، مشيرة إلى أن السيارة كانت تفر من قصف النظام على إدلب.

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من جانبها قالت مصادر في الدفاع المدني لمراسل الخليج 365، إن "7 مدنيين قضوا في القصف على سيارة بينهم 3 أطفال و3 نساء".

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الجاري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.