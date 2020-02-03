تركمان العراق يطالبون رئيس الوزراء المكلف بإشراكهم في حكومته

العراق / علي جواد / الخليج 365

طالب "الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق"، الإثنين، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بإنهاء "التهميش" الواقع على التركمان عبر إشراكهم في حكومته المرتقبة.

وقال الأمين العام للاتحاد جاسم محمد جعفر، في بيان وزعه مكتبه الإعلامي على الصحفيين اليوم، إن "التركمان -القومية الثالثة في العراق- تم تهميشهم في حكومة عادل عبدالمهدي؛ ما خلف حالة من الإحباط واليأس في صفوفهم".

وأضاف أن "المطلوب من رئيس الوزراء المكلف الذي يملك علاقة وطيدة مع التركمان إعطاء الفرصة للتركمان في حكومته ليزيل عنهم هذا الظلم عبر منحهم فرصة المشاركة في إدارة الدولة".

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كما طالب جعفر، علاوي بأن "يأخذ بعين الاعتبار توجيهات المرجعية الدينية والوضع السياسي العام، وسيادة العراق ومطالب المتظاهرين السلميين والمكونات العراقية ونهضتهم نحو مستقبل زاهر وعراق مستقل في قراراته، إضافة إلى الخدمات والاهتمام بالشباب".



ويمتلك المكون التركماني 3 مقاعد من أصل 329 مقعداً في البرلمان، فيما لم يحصل التركمان في الحكومتين السابقتين لرئيسي الوزراء حيدر العبادي (8 سبتمبر/أيلول 2014 – 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018) وعادل عبدالمهدي (25 أكتوبر 2018 – 1 ديسمبر/كانون الأول 2019) على أي منصب وزاري.

والسبت، كلّف الرئيس العراقي برهم صالح، وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الانتقالية عقب شهور من الحراك الشعبي، الذي أجبر حكومة عبدالمهدي على الاستقالة.

ولا يحظ ترشيح علاوي للمنصب بتأييد مطلق من المتظاهرين في العراق، الذين يصرون على رحيل كل الطبقة السياسية الحاكمة منذ إسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003، والمتهمة بـ"الفساد وإهدار أموال الدولة".

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