وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين من حملة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، للعمل بالشركة في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة، بمسمى ” مُساعد تنفيذي ” (Executive Assistant).
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في وظيفة مُساعد تنفيذي، خلفية سابقة بمجال الموارد البشرية؛ فضلًا عن إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
وأوضحت أن التقديم بدأ يوم أمس الأحد بتاريخ 2020/02/02م وينتهي بعد 14 يوم من تاريخه، من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــا .
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