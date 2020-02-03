إحباط محاولة تهريب 3 ملايين قرص إمفيتامين “كبتاجون”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي؛ أنه تمّ إحباط محاولة تهريب “3.001.373” قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك.

وقال “النجيدي”: كانت الكمية مخبأةً بطريقة احترافية داخل شحنة خضراوات، حيث تمّ ضبطها والقبض على مهرّبيها، وهما متهمان اثنان من الجنسية السورية، وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكّد “النجيدي”؛ حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية الرامية لاستهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورّطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.