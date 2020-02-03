ضبط تشكيل عصابي تورط بارتكاب جرائم سطو واعتداء في مكة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شرطة منطة مكة المكرمة عن الإطاحة بتشكيل عصابي والقبض على عناصره، ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية الهندية, جميعهم في العقد الرابع من العمر, وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السطو على المستودعات والمحلات التجارية والاعتداء على العاملين بها وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية منتحلين شخصية رجال أمن.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (3) جرائم في محافظتي جدة والطائف، وقد تم بحوزتهم ضبط (947000) ريال ومركبة تم استخدامها في تنفيذ جرائمهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.