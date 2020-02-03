“الصحة” تعلن نتائج الفحوصات على الطلاب القادمين من الصين

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الصحة عن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى لفيروس كورونا الجديد والتي تم إجراؤها للطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية. وقالت “الصحة” في تغريدة عبر حسابها على “تويتر إن”النتائج ظهرت سلبية ولله الحمد، وسيتم عزلهم احترازياً لمدة (14)يوماً تحت الإشراف الطبي وذلك لعمل فحوصات إضافية لهم والإطمئنان على صحتهم”.

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