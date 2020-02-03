الإمارات تكتشف حقل غاز جديد باحتياطات 80 تريليون قدم مكعب

صحيفة الخليج الالكترونية قال رئيس وزراء الإمارات في تغريدة اليوم الاثنين إن بلاده أعلنت اكتشاف حقل غاز جديد تقدر احتياطياته بثمانين تريليون قدم مكعب. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء وحاكم دبي، في حسابه الرسمي على تويتر شهدت توقيع اتفاقية بين شركتي أدنوك ودوساب لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي باحتياطات تبلغ 80 تريليون قدم مكعب (مشروع جبل علي).

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