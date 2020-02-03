شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: حالة جوية ممطرة على عدة مناطق في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تبدأ من غد الثلاثاء، وتستمر لأيام على مناطق عدة في المملكة.

وقال “الحصيني” عبر حسابه الشخصي في “تويتر: “متوقع -إن شاء الله- حالة جوية ممطرة من غد الثلاثاء وتستمر أياماً عدة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة تمتد إلى أجزاءٍ من القصيم والشمالية وأقصى شمال وغرب الرياض وشمال الشرقية، الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى مكان من خفيفة إلى متوسطة”.

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