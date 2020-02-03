شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف تفاصيل واقعة تهديد شاب بحرق نفسه في مكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
قالت مصادر إن الشاب الذي اعترض بمركبته السير في الطريق الذي يواجه مبنى إمارة منطقة مكة المكرمة بالعاصمة المقدسة مساء أمس، وهدد بإشعال النار بنفسه، يعاني اعتلالات نفسية.
وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية ألقت القبض على ذلك الشخص، وأنه قد تم التحفظ عليه، وكما تم إحالته لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه.
وظهر شاب في مقطع فيديو مساء أمس وهو يعتلي مركبة في منتصف الطريق الرئيسي المحاذي لإمارة مكة، وبحوزته جالون يحوي بنزينًا، مهددًا بحرق نفسه، فيما تولت الجهات الأمنية القبض عليه دون أن يُصاب بأي أذى.
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