شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة كبيرة لمن يكتشف ثغرة أمنية خطيرة في «إكس بوكس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت شركة مايكروسوفت تقديم مكافآة كبيرة مغرية تصل إلى 20 ألف دولار لمن يكتشف ثغرة أمنية خطيرة في شبكة وخدمات ألعاب الكمبيوتر التابعة لها “إكس بوكس لايف”.

وأوضحت الشركة، أن قيمة المكافأة تتحدد على أساس مدى خطورة الثغرة التي يتم كشفها ومدى اكتمال التقرير الذي يقدمه مكتشف الثغرة إلى الشركة حتى يمكن التعامل مع الثغرة بسهولة.

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وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه مثل كل برامج مكافآت اكتشاف الثغرات في البرامج والأجهزة الرقمية، فإن مايكروسوفت تبحث عن ثغرات أمنية محددة خطيرة في “إكس بوكس لايف”. فمثلاً ستدفع الشركة مكافأة لمن يكشف عن طريقة لتشغيل كود أو شفرة غير مرخصة على أجهزة خادم مايكروسوفت.

في سياق متصل أعلنت مايكروسوفت عن عدة أنواع من الثغرات ونقاط الضعف التي لن تدفع أي مقابل لكشفها ومنها هجمات “دي دوس” أو أي شيء يتضمن تتبع موظفي مايكروسوفت أو مستخدمي إكس بوكس أو الدخول إلى أجهزة الخادم للحصول على معومات أساسية مثل اسم الجهاز أو رقم برتوكول الإنترنت (آي.بي) الداخلي الخاص به.

وقال موقع “تك كرانش” إن هذا البرنامج ليس الأول من نوعه بالنسبة لمايكروسوفت، حيث أن لديها برامج مماثلة لمكافأة من يكتشف ثغرات برنامج تصفح الإنترنت “مايكروسوفت إيدج” أو حزمة تطبيقات “أوفيس 365” وغير ذلك.

ويحظى برنامج مكافآت خدمة الحوسبة السحابية لدى مايكروسوفت (أزور) بأعلى قيمة للمكافآت، حيث يمكن أن تصل قيمة المكافأة لاكتشاف ثغرة خطيرة في هذه الخدمة إلى 300 ألف دولار.