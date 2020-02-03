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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انزلاق أرضي يحتجز 500 سائح في منتجع تزلج كندي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
احتجز نحو 500 سائح داخل منتجع للتزلّج في غرب كندا، الأحد، بعدما تسبّب انزلاق في التربة بتدمير الطريق الوحيد المؤدّي إلى المنتجع.
وذكرت وزارة النقل في منطقة بريتيش كولومبيا، في بيان، أن الأمطار الغزيرة أدّت إلى تكوّن سيول من الوحل تسبّبت بانزلاق في التربة أزال نحو كيلومتر من الطريق الوحيد إلى منتجع ساسكواتش الجبلي.
وأضافت الوزارة أنّ إزالة الركام وإصلاح الطريق قد يستغرق من 5 إلى 6 أيّام، وحضّت السكان المحليين على البقاء في منازلهم بينما يتم الانتهاء من هذه الأعمال.
بينما قالت شالبي ليم، مديرة المنتجع، خلال مقابلة مع قناة "سي بي سي" التلفزيونية: "نحن الآن إلى حدّ بعيد تحت رحمة الطبيعة".
وأضافت أنّ التيّار الكهربائي انقطع عن منتجع التزلّج الذي يقع على بعد 60 ميلاً شرق فانكوفر بسبب الطقس، لكنّه مجهّز بمولّدات.
وأشارت إلى أنه بإمكان رواد المنتجع المغادرة بواسطة طائرة مروحية، لكن هذه الخدمة تكلّف 150 دولاراً للشخص.
وينوي نحو 100 شخص من العالقين داخل المنتجع الخروج بواسطة الطائرات المروحية، لكنّ الآخرين قرروا البقاء إلى أن يتم إصلاح الطريق.
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