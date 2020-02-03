شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأردنى يؤكد دعم الاستقرار بالعراق والحفاظ على أمنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز دعم المملكة الأردنية الهاشمية لاستقرار العراق والحفاظ على امنه وسيادته. جاء ذلك فى اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد توفيق علاوى من نظيره الأردنى الذى قدم التهانى له بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، متمنيا له التوفيق والنجاح.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأثنين ،أنه تم خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمى والدولى، والتأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات التى تواجهها شعوب المنطقة.

من جهته ، شكر علاوى رئيس الوزراء الأردنى لمواقف بلاده الداعمة، واشاد بروح العلاقات الاخوية التى تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا اهمية الارتقاء بها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين العراقى والاردنى

كان مئات العراقيين احتشدوا، الأحد، فى الشوارع بالعاصمة بغداد، احتجاجا على اختيار محمد توفيق علاوى، رئيسا للوزراء، خلفا لعادل عبد المهدى.

وتعهد علاوى، رئيس وزراء العراق الجديد، أكد إنه يتعهد بتشكيل تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة، موضحاً أنه يجب إطلاق حوار فورى مع المتظاهرين السلميين وفقاً للدستور والقانون، كما أنه سيشرف على الحوار بنفسه.

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وقال التلفزيون العراقى، إن الرئيس العراقى برهم صالح كلف أمس السبت، محمد توفيق علاوى برئاسة الوزراء، لينهى أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، وسيدير علاوى البلاد لحين يتسنى إجراء انتخابات مبكرة، ويتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.