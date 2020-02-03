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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: الكركم بطل المواجهات مع الأمراض الخطرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أجمعت دراسات حديثة على أن الكركم يعد من الأعشاب المهمة المضاد للالتهابات بل بطلها، كونه يساهم بشكل كبير فى حماية الجسم من الإصابة بالجراثيم والفيروسات، ولذا وضع ملعقة من الكركم على كوب الحليب في الصباح له فعاليات لا تضاهى، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعله من الأعشاب التى تساهم بشكل كبير فى الحد من الإصابة بالسرطان وهذا يجعله من الأعشاب المهمة للجسم.
وأثبتت دراسة بريطانية حديثة نشرها موقع "ساوند هيلث أند لاستينغ ويلث" ان تناول الكركم بالاضافة الى دوره في مكافحة الأمراض الخبيثة، فهو يساعد بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بالجسم، ويساهم في الحد من الإصابة بنزلات البرد الشديدة، والأنفلونزا، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير في علاج الالتهابات المفاصل والعظام، بشكل كبير.
وتضيف الدراسة معددة فوائد الكركم بأنه:
-يسكن الألم بالجسم ويعالج الأمراض الجلدية أبرزها الصدفية.
-يعالج الربو
-يلائم الجروح والحروق، ويساهم بشكل كبير في إعادة تشكيل الجلد التالف
-يخلص الجسم من السموم المتراكمة
-يقوي عمل الكبد وينشط الدورة الدموية.
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