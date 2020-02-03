صدمة لعشاق طراز X-Class من مرسيدس.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت شركة مرسيدس وقف تصنيع طراز X-Class الذي يتبع الشاحنات من فئة "بك – أب" ،وذلك بعد تكهنات كثيرة في هذا الصدد.



Advertisements

وذكر موقع "موتور وان"، المختص بأخبار السيارات، أن شركة دايملر المالكة لمرسيدس قررت وقف تصنيع الشاحنة X-Class، ضمن خطتها لتخفيض النفقات، بعد تراجع مبيعات الشاحنة في العام الماضي.

وقال الموقع الأمريكي إن وقف تصنيع طراز X-Class سيدخل حيز التنفيذ رسميا بداية من شهر مايو المقبل؛ إذ ستتوقف عملية تصنيع الشاحنة بمصنع نيسان بمدينة برشلونة والتي كانت تحظى مرسيدس بحق الانتفاع به.

ورأى "موتور وان" أن مرسيدس اتخذت القرار بعد أن تأكدت من عدم تحقيقه مبيعات على مستوى العالم كما كانت تطمح له الشركة الألمانية.