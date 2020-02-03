الأمريكية "كيري" مجنونة محمد صلاح تنشر صورًا جديدة في دار السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمريكية كيري مجنونة محمد صلاح تنشر صورا جديدة في دار السلام

الإثنين 3 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

نشرت الرحالة الأمريكية كيري "مجنونة" اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي صوراً لها خلال رحلة تقوم بها حاليا الى العاصمة التنزانية دار السلام، بصحبة عدد من الجماهير العاشقة لمو حول العالم.



وأكدت الرحالة الأمريكية أنها تابعت مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "أشهر دوريات العالم" من دار السلام والتي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة سجل خلالها النجم المصري هدفين الثالث والرابع.

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وطافت السيدة الأمريكية عددًا من بلدان العالم من بينها الصين وكمبوديا وجمهورية الدومينكان، ومدينة البتراء الأردنية بخلاف القاهرة للتعبير عن عشقها للدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي والذى ارتدت قميصه بالفريق فى كل المدن التى زارتها مؤخرًا.

وأكدت السيدة الأمريكية التى تدعى كيرى أنها من عشاق محمد صلاح كما أنها تعشق ليفربول وضمن جماهيره العريضة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقوم كيرى بالعمل فى مجال السياحة وتحديدًا حملات الحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية والآثار فى مختلف أنحاء العالم وهو ما يجعلها دائمة السفر بين بلدان العالم.