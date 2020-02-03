شركة Vimai تعلن تطوير سماعة الرأس V-Powerbuds Pro TWS اللاسلكية بالكامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

أعلنت شركة Vimai تطوير سماعة الرأس V-Powerbuds Pro TWS اللاسلكية بالكامل، والتي تُعَد منافسا رخيصا لسماعة الرأس أبل AirPods مع إمكانية التحكم عن طريق الأوامر الصوتية وقياس تشبع الأكسجين ونبضات القلب.



وتقوم سماعة الرأس V-Powerbuds Pro TWS بإجراء عمليات قياس نبضات القلب من الأذن مباشرة، وتقترب وظيفة الكشف البصري من جودة التسجيل بواسطة شريط الصدر، علاوة على أنه يمكن لسماعة الرأس اللاسلكية اكتشاف معدل التنفس والحد الأقصى لتشبع الأكسجين.

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ويتم توصيل سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة، التي يبلغ وزنها 102 جرام، بأجهزة التشغيل عن طريق تقنية البلوتوث 5.0، علاوة على أنها تدعم معيار HSP وA2DP، كما يتم الترويج لها من خلال فترة تشغيل البطارية التي تمتد إلى 24 ساعة عند استعمال علبة البطارية.

ويتم استعمال سماعة الرأس بواسطة الأوامر الصوتية دون الحاجة لاتصال الإنترنت ولا يتطلب الأمر أيضا استعمال المساعد الصوتي جوجل Assistant أو تطبيقات المساعد الصوتي الأخرى.