دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذه هي أكثر 5 ألعاب مجانية تحقيقًا للربح في 2019.. هل لعبتها من قبل؟

أصدرت مؤسسة الأبحاث التسويقية العالمية statista تقريرها عن أكثر 5 ألعاب إلكترونية مجانية تحقيقًا للإيرادات خلال العام الماضي 2019.

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تقرير مؤسسة statista، أشار إلى أن لعبة fortnite من إنتاج شركة epic games تصدرت القائمة بنحو 1.8 مليار دولار، تلتها لعبة dungeon fighter online من إنتاج شركة nexon بنحو 1.6 مليار دولار.

التقرير ذاته أوضح أن لعبةhonor of kings من إنتاج شركة tencent في المركز الثالث بنحو 1.6 مليار، ثم جاءت لعبة league of legends من إنتاج شركةفي المركز الرابع riot games بـ1.5 مليار دولار، فيما لعبة Candy crush saga خامسا من إنتاج شركة “king” بنحو 1.5 مليار دولار.

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مؤسسة statista أشارت إلى أن هواة الألعاب الإلكترونية أنفقوا نحو 87.1 مليار دولار على شراء الألعاب المُفضلة لهم خلال عام 2019.المزيد:

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