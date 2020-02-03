العرب وفيروس كورونا.. آخر التطورات لحظة بلحظة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty إجراءات احترازية في المطارات العربية بسبب فيروس كورونا.

فقد قرر الأردن منع الصينيين، الذين لم يمض على مغادرتهم بلادهم أسبوعين، من دخول أراضي المملكة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، الذي قتل حتى الآن 305 أشخاص.

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وعاد 167 مغربيا إلى المملكة، الأحد، في طائرة نقلتهم من مدينة ووهان الصينية مركز انتشار فيروس كورونا، على أن يتم وضعهم تحت مراقبة طبية لمدة 20 يوما.

وأعلنت سلطنة عمان وشركة الخطوط الجوية السعودية، الأحد، تعليق الرحلات إلى الصين بسبب عدوى فيروس كورونا.

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وذكر التلفزيون السعودي الرسمي أن المملكة أجلت 10 طلاب سعوديين من مدينة ووهان على متن رحلة خاصة بموافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

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وتعرضت معظم بورصات الشرق الأوسط لضغوط، الأحد، متأثرة بهبوط الأسهم العالمية وأسعار النفط، الجمعة، مع تصاعد المخاوف من الأضرار الاقتصادية التي قد تنجم عن فيروس كورونا.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في 24 دولة إلى أكثر من 14 ألفا و600 مصاب، غالبيتهم في الصين، و100 في 20 دولة أخرى، من بينها الولايات المتحدة.