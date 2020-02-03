شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى للتحضير لملفات القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الجديدة (105) وذلك للتحضير للملفات الاقتصادية التي سيتم رفعها للقمة العربية العادية المقررة نهاية مارس المقبل والإعداد لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري المقرر عقده يوم الخميس المقبل.
يتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، الذي يستمر يومين، عددا من البنود المهمة في مقدمتها الملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقررة نهاية مارس المقبل ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة (مالابو ـ غينيا الإستوائية 2016) والإعداد للقمة الخامسة في جوانبها الاقتصادية إضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي إضافة إلى بنود اقتصادية واجتماعية أخرى .
كانت اللجنة الاجتماعية للمجلس عقدت اجتماعا أمس اعتمدت خلاله التوصيات المقرر رفعها إلى اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس المقرر عقده يوم الأربعاء القادم للتحضير لاجتماعه على المستوى الوزاري الخميس المقبل.
كما بحثت اللجنة الاجتماعية عددا من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك.
وتابعت اللجنة الإنجازات في مختلف مجالات التعاون العربي – الدولي في المجالات الاجتماعية الدولية لاسيما فيما يتعلق بالتعاون العربي – الهندي والصيني، وذلك في مجالات الصحة والتربية والتعليم والثقافة وحوار الحضارات والمرأة، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي التنموي.
من جانب أخر بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التعريفة الجمركية الموحدة برئاسة عبد العزيز المغيرة مدير إدارة شؤون النظام المنسق والتعريفة الجمركية المتكاملة بالهيئة العامة للجمارك بالمملكة العربية السعودية ،ومشاركة ممثلى الأجهزة الجمركية العربية، وقال المغيرة، في تصريح على هامش الاجتماع، إن اللجنة تناقش على مدى أربعة أيام بندين رئيسيين الأول يتعلق باستكمال التفاوض على توحيد التعريفة الجمركية العربية الموحدة للفصول 87-97، والثاني ملاحظات الدول الأعضاء على جدول التعريفة من الفصل (01) حتى الفصل (87).
وكانت اللجنة قد بدأت عملية التفاوض على توحيد الرسوم الجمركية على الفصلين الأول والثاني من جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة خلال اجتماعاتها السابقة التي عقدت بالأمانة العامة للجامعة العربية.
كما قامت الأمانة العامة للجامعة بتعميم جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة للفصول من (01)حتى الفصل (87) على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها ومرئياتها حولها.
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