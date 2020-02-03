التحالف الدولى يؤكد استمرار عمله ضد تهديد داعش فى جميع أنحاء العالم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف الدولى لمواجهة تنظيم داعش اليوم الاثنين، استمرار العمل ضد تهديد داعش فى جميع أنحاء العالم بناءً على طلب أو موافقة مسبقة من البلد أو الدولة التى يوجد فيها فرع أو شبكة للتنظيم، محذرين من عودة ظهوره في العراق وسوريا، وقال التحالف الدولي- في بيان صادر عن المديرين السياسيين للتحالف ، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إنه بدعوة من وزير الخارجية الدنماركي جيب كوفود، اجتمع اليوم في كوبنهاجن المدراء السياسيون للمجموعة المصغرة في التحالف الدولي لهزيمة داعش ، للتأكيد مجدداً على عزمنا المشترك على مواصلة القتال في العراق وسوريا ضد داعش، مؤكدا على تهيئة الظروف لتحقيق نصر دائم ضد الجماعة الإرهابية من خلال جهد دائم ومتعدد الجوانب".

وشدد البيان على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تحت أي ظرف من الظروف.

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كما أكد البيان، ضرورة الاستمرار في زيادة مختلف أشكال المساعدة ودعم الاستقرار في المناطق المحررة في العراق، وأن يظل التحالف ملتزماً بالعمل مع الحكومة والشعب العراقي لبناء دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة مع الاحترام الكامل للسيادة العراقية .. وأضاف " سنواصل الحوار الوثيق مع الحكومة العراقية حول التدابير المناسبة لتكييف الكفاءة التشغيلية وتنسيق جهودنا الجماعية لهزيمة داعش" .

وفي سوريا، أشار البيان إلى أن التحالف يقف مع الشعب السوري في دعم التوصل إلى تسوية سياسية دائمة تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأن يظل التحالف يقظاً ضد تهديدات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره للحفاظ على التقدم المحرز من خلال التحالف الدولي لهزيمة داعش، والعمل معاً ضد أي تهديدات لتحقيق هذه النتيجة وتجنب حالات الفراغ الأمني في المنطقة التي قد يستغلها داعش... يجب أن يكون التحالف مستعداً للتحديات التي يشكلها داعش، وسيشمل ذلك الاستعداد خططاً لعقد اجتماع يركز على كيفية دعم الجهود الدولية المستمرة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل في عام 2020.