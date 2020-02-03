تشاووش أوغلو: دماء الشهداء الأتراك في إدلب لم ولن تذهب هباء

أنقرة/ الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، إن دماء الشهداء الأتراك في محافظة إدلب السورية لم ولن تذهب هباء.

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاووش أوغلو على حسابه في تويتر حول استشهاد 4 جنود أتراك جراء قصف لقوات النظام في إدلب.

وأضاف "أرجو الله أن يتغمّد برحمته شهدائنا الأبطال الذين ارتقوا في إدلب، راجيا الشفاء العاجل للجرحى".

وقال "دماء شهدائنا لم ولن تذهب هباء".

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 4 جنود أتراك، وإصابة 9 آخرين، في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري عليهم في محافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية ردت فورا على مصادر النيران.



وأضاف، أن النظام السوري أطلق النار على القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، على الرغم من أن مواقعها كانت منسقة مسبقا.



وأشار البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد المصابين، حرجة، مؤكدا متابعة التطورات في إدلب عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.



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