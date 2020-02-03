تونس.. مصدر طبي ينفي إصابة سائح صيني بـ"كورونا"

تونس/ الخليج 365

نفى مصدر طبي تونسي إصابة سائح صيني في نزل بمدينة سوسة (شرق) بفيروس كورونا الجديد.

ونقل موقع إذاعة "موزاييك" التونسية (خاصة) عن سامي الرقيق، مدير صحة بسوسة، الأحد، أنه تم فحص سائح صيني يقيم في أحد النزل بسوسة بعد الاشتباه في إصابته بفيروس "كورونا".

وأضاف المصدر أن الفحوصات بينت أن السائح الصيني لا يشكو من ارتفاع في الحرارة أو أي أعراض أخرى للفيروس.

وأشار أن السائح غادر الصين منذ أسبوعين قادما إلى تونس ضمن وفد سياحي نزل بمدينة الحمامات (شرق) السبت.

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و"كورونا الجديد" الذي بات يسمى بـ"فيروس ووهان" ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.



ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.



وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بووهان.



والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.



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