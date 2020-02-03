أنقرة: استشهاد 4 جنود أتراك في قصف للنظام السوري بإدلب

أنقرة/ الخليج 365

استشهد 4 جنود أتراك، وأصيب 9 آخرين، في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري عليهم في محافظة إدلب.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، الإثنين، أن القوات التركية ردت على الفور على مصادر النيران.

وأضاف البيان، أن النظام السوري أطلق النار على القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، على الرغم من أن مواقعها كانت منسقة مسبقًا.

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وأشار البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد المصابين، حرجة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع تطورات الأوضاع عن كثب، وأنها اتخذت التدابير اللازمة.

وترحمت الوزارة على أرواح الشهداء وتمنت الصبر لذويهم وللشعب التركي والقوات المسلحة، والشفاء العاجل للجنود المصابين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.