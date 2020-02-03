السفير التركي: ملتزمون بكل اتفاقياتنا مع السودان‎

الخرطوم/الخليج 365



أكد السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، الأحد، التزام تركيا بكل اتفاقياتها مع السودان ودعمها له.



جاء ذلك لدى لقائه رئيس الجبهة الوطنية للتغيير (تضم 22 حزبا وحركة مسلحة)، غازي صلاح الدين، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وأفادت الوكالة أن اللقاء بحث الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية، وتفاصيل اللقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وصلاح الدين مؤخراً.

والخميس أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير أن حمدوك، التقى غازي صلاح في لقاء هو الأول من نوعه منذ تولي الأول رئاسة الوزراء أغسطس الماضي.

وأكد السفير التركي التزام بلاده بكل اتفاقياتها مع السودان ودعمها له في مشروعات التنمية.

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من جانبه شدد غازي صلاح الدين على ان العلاقات السودانية التركية من الثوابت المهمة.

وأِشاد بدور تركيا في دعم السودان وكذلك في دعم مشروعات التنمية على وجه الخصوص.

تكونت الجبهة الوطنية للتغيير في 2018، للاستعداد لخوض انتخابات 2020، قبل التطورات الأخيرة والاحتجاجات التي أطاحت بالنظام الحاكم في السودان، ويعدها البعض جزءاً من النظام السابق.

وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

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