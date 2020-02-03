الرئاسة التركية: قواتنا ردت على استهداف النظام السوري لجنودنا

أنقرة/ الخليج 365متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن:

- الهجوم يعد هجوما على التفاهم حول إدلب

- لن يذهب دماء شهدائنا هبئا، والفاعلون سيحاسبون

رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون:

- الدولة التركية ستحاسب الفاعلين على هذا الهجوم الغادر

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الإثنين، إن القوات التركية ردت على هجوم استشهد فيه 4 جنود أتراك في محافظة إدلب السورية.

وقال قالن في تغريدة على حسابه في تويتر، إن ذلك يعد هجوما على التفاهم حول إدلب، مؤكد أن القوات التركية ردت على الفور على مصادر النيران.

ولفت إلى أن الجنود استشهدوا جراء قصف لقوات النظام السوري.

وأضاف "لن تذهب دماء شهدائنا هباء، والفاعلون سيحاسبون".

من جانبه أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن الدولة التركية ستحاسب الفاعلين على هذا الهجوم الغادر.

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وأعرب ألطون في تغريدة على حسابه في تويتر، عن تعازيه للشعب التركي، راجيا الله الرحمة للشهداء الأبطال.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 4 جنود أتراك، وإصابة 9 آخرين، في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري عليهم في محافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، الإثنين، أن القوات التركية ردت على الفور على مصادر النيران.



وأضاف البيان، أن النظام السوري أطلق النار على القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، على الرغم من أن مواقعها كانت منسقة مسبقًا.



وأشار البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد المصابين، حرجة، مؤكدا متابعة التطورات في إدلب عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.





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