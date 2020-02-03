رئيس البرلمان التركي يعزي أبناء شعبه باستشهاد 4 جنود في إدلب

أنقرة/ الخليج 365
أعرب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الإثنين، عن تعازيه للشعب التركي باستشهاد 4 جنود جراء قصف لقوات النظام السوري في محافظة إدلب.
وقال شنطوب، في تغريدة على حسابه في تويتر "أرجو الله أن يتغمّد برحمته جنودنا الأبطال الذين استشهدوا في إدلب، وأن يشفي جرحاهم".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 4 جنود أتراك، وإصابة 9 آخرين، في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري عليهم في محافظة إدلب.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية ردت على الفور على مصادر النيران.
وأضاف، أن النظام السوري أطلق النار على القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، على الرغم من أن مواقعها كانت منسقة مسبقا.
وأشار البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد المصابين، حرجة، مؤكدا متابعة التطورات في إدلب عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.
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