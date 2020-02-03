20 فريقاً تُشعل دوري رابطة عسير 2020

الخليج - سلمى القحطاني

أجريت مساء الأحد قرعة دوري رابطة عسير ٢٠٢٠م برعاية رئيس رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بمنطقة عسير سعيد ال هقشة وذلك في قاعة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بالغرفة التجارية الصناعية بأبها

حيث تم التحضير للاجتماع من الامين العام للرابطة : حسن رشي وجهود كل رؤساء اللجان ( الفنية : فواز عسيري، والاعلامية : عوض ال باحص، والمسابقات: عيسى الشقيقي، والحكام: مرعي الشريفي)

وقد بدأ الحفل بتلاوة من القران ثم كلمة لرئيس الرابطة قدم فيها الشكر للغرفة التجارية الصناعية بابها على تعاونها مع الرابطة وبالشكر لكل الإعلاميين والاعلاميات على تواجدهم لتغطية الحفل

ثم بعد ذلك اجريت مراسم القرعة بين ٢٠ فريق مشارك وتوزيعهم على ٥ مجموعات وكانت النتائج كالتالي:

المجموعة الأولى:

( ملكي قنا، عميد حسوة، السالمية، عميد ادريس)

المجموعة الثانية :

( تعاون الخميس، المكارم، شباب حجلاء، المملكة)

المجموعة الثالثة:

( راقي الرفود، أهلي الجنوب، قمة الجنوب، الترجي)

المجموعة الرابعة :

( التعاون، سانتوس أبها، الرياض، صقور تهامة)

المجموعة الخامسة :

( الوطن، اتحاد الرايات، غرناطة، الفيصل)

وقد تم تحديد ثلاثة ملاعب تقام عليها مباريات الدوري

١ ملعب أمانة منطقة عسير بالمشهد ( أبها)

٢ ملعب نادي الشهيد بمحافظة محايل عسير

٣ ملعب نادي المع بمحافظة رجال ألمع

وفي الختام وجه رئيس الرابطة الشكر لكل من ساهم في نجاح الاجتماع وفي مقدمتهم نادي الهلال السعودي متمنياً للفرق المشاركة التوفيق والنجاح وتقديم موسم ناجح يعكس الصورة الحقيقية لرياضة احياء منطقة عسير ثم تم اخذ الصور التذكارية والجماعية للحضور