بالفيديو.. شاب ينجو من حـادث مروع بعد ترجله من مركبته

صحيفة الخليج الالكترونية

نجا شاب من حـادث مروع بعد تعرض مركبته للاصطدام أثناء ترجله منها داخل محطة للوقود بجازان.

وأظهر مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة، الشاب وهو يترجل من المركبة، وقبل ابتعاده عنها تظهر مركبة أخرى وتصطدم بها وتزيحها عدة أمتار، فيما يقفز الشاب مبتعدا عنها ومصدوما مما حدث له.

من جهتها أشارت مصادر إلى أن الحـادث نتج عنه إصابة قائد المركبة من نوع “هايلوكس”.