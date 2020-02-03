مقتل 4 جنود أتراك في إدلب

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل 4 من جنودها وإصابة 9 آخرين في قصف لقوات النظام السوري على إدلب. وأضافت أن الجيش التركي ردّ على الهجوم ودمر ما سمّاه “أهدافاً معادية” في المحافظة.

كما أكدت الوزارة أن قوات النظام نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع القوات التركية مسبقاً.

من جهته، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحافي بوقت لاحق اليوم الاثنين، أن بلاده ردت رداً مناسباً، زاعماً مقتل 35 عنصراً من قوات النظام السوري، في حين أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إلى مقتل 6 من عناصر النظام بقصف تركي على إدلب.

وأضاف أردوغان: “تركيا ستواصل الرد على الهجوم على قواتها في إدلب، نحن عازمون على مواصلة العمليات”. كما قال: “الجيش التركي قام بالرد المناسب على من قصف موقعنا في شمال سوريا”. وتابع: “لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هجوم قوات النظام السوري على جنودنا في إدلب”.