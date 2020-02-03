القبض على شخص هدد بحرق نفسه أمام إمارة منطقة مكة المكرمة

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صحيفة الخليج الالكترونية
قبضت الجهات الأمنية مساء أمس (الأحد)، على شخص هدد بإشعال النار في نفسه أمام مبنى إمارة منطقة مكة المكرمة.
وذكرت الإمارة أن الشخص أوقف مركبته معترضًا حركة السير في الطريق المقابل لمبنى الإمارة في العاصمة المقدسة، وكان يحمل عبوة بها “بنزين”، مهددا بإشعال النار في نفسه.
وأضافت أنه تم التحفظ على الشخص وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه.
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