كشفت شركة المياه الوطنية عن وجود وظائف إدارية شاغرة (للنساء)، للعمل بالشركة بجدة، بمسمى (أخصائي تدريب)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل. واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة الأعمال)، و ألا تكون المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص. وأبانت الشركة أن التقديم ينتهي بتاريخ 2020/03/02م.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.