وزير التعليم: تركيب كاميرات لمراقبة مستوى الأداء

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس (الأحد)، عن سحب 700 مشروع تعليمي مُتعثر من شركات المقاولات خلال العام الجاري.

وأوضح آل الشيخ في تصريحات على هامش تدشين مشاريع تعليمية بالشرقية، أن الوزارة اتخذت إجراءً بإعادة برمجة 32 مشروعاً وأسندتها إلى شركة تطوير التعليمية.

وشدد على أن كل مشروع تعليمي سيُوضع بجواره لوحة رقمية لتحديد السقف الزمني لانتهائه.

ونوَّه إلى أنه سيتم أيضاً ربط تلك المشاريع بكاميرات مراقبة مع شركة تطوير المباني بالرياض من أجل مراقبة مستوى الأداء بشكل يومي.