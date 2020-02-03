وظائف للأئمة والمؤذنين بمحافظة طريف

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن مكتب الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة طريف التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، توفر وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين. وأشار المكتب إلى أن التقديم عبر منصة التوظيف في موقع الوزارة الإلكتروني؛ لافتًا الانتباه إلى أن من شروط الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يجتاز الاختبار أمام اللجنة، بالإضافة إلى حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بما يخلّ بالدين والشرف والأمانة، أو سبق فصله من العمل الحكومي بقرار نظامي، وأن يكون حافظًا ما لا يقل عن 3 أجزاء (للإمام)، وجزء (للمؤذن) من القرآن الكريم.

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